Центристский лагерь президента Эммануэля Макрона и альянс левых сил сняли сотни своих кандидатов из предвыборной гонки в отчаянной попытке не допустить прихода крайне правых к власти. С понедельника по среду из гонки вышли более 200 кандидатов от обеих партий. Такой шаг был заранее согласован — партии договорились, что снимут кандидатов в округах, где у конкурентов больше шансов получить голоса избирателей.

Левые и центристы отложили в сторону свои разногласия с одной целью: удержать крайне правых как можно дальше от абсолютного большинства в парламенте. Партия Национальное объединение (RN) Марин Ле Пен рассчитывает по итогам второго тура выборов получить 289 мест из 577. Это даст ее партии абсолютное преимущество и будет означать фактический захват парламента.

В прошлое воскресенье во время первого тура RN получила более 33% голосов, в то время как левые — 29%, а партия Макрона и вовсе 22%.

По словам аналитика Антуана Бристиэля, тактика левых и центристов действительно может помешать некоторым кандидатам RN победить.

«Основная вероятность заключалась в абсолютном большинстве Национального объединения, но теперь, после всех отказов, я думаю, что это маловероятно», — отметил Бристиэль в беседе с CNN.

Пытаясь лишить RN большинства, альянс левых сил — который хочет снизить пенсионный возраст и обложить налогом богатых — пообещал снять всех своих кандидатов, занявших третье место в первом туре. Союзники Макрона по альянсу также призвали своих сторонников не допустить прихода к власти крайне правых.

Между тем лидер крайне правых Марин Ле Пен осудила политические торги.

«Акт отказа и предоставления инструкций по голосованию демонстрирует худшее презрение к избирателям», — заявила Ле Пен 2 июля.

Ее партия уверенно готовится к триумфальной победе на выборах 7 июля — тогда, получив большинство, Марин Ле Пен назначит собственный кабинет во главе со своим ставленником Джорданом Барделлой. Для Макрона, который остается в президентском кресле еще на три года, это худший сценарий и серьезный удар по самооценке.