Во вторник Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что страны Кыргызстан и Таджикистан разрешат пограничные споры мирным путем.

На встрече с президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым в Бишкеке Гутерриш высоко оценил положительный опыт Кыргызстана в разрешении территориальных споров с соседними государствами — он отметил успешную делимитацию границы с Узбекистаном в прошлом году.

«Я уверен, что вопрос о границе с Таджикистаном будет решен дипломатическим путем, мирно и посредством переговоров», - заявил Гутерриш.

Он подчеркнул сложность делимитации границ в Ферганской долине, где границы переплетаются «как головоломка».

Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры по определению и картографированию границы ведутся уже более 20 лет — с декабря 2002 года.

В настоящее время более 90 % линии границы урегулированы и взаимно признаны, но оставшиеся участки считаются спорными.

Этот нерешенный вопрос приводил к многочисленным конфликтам с участием местных жителей и военнослужащих обеих республик, включая инциденты с применением огнестрельного оружия. С 2014 года на кыргызско-таджикской границе произошло более 10 серьезных конфликтов.

Кыргызстан граничит также с Китаем, Казахстаном и Узбекистаном, но только граница с Таджикистаном остается неурегулированной в плане делимитации и демаркации.