Дональд Трамп пытается расширить свое влияние на Ближнем Востоке через строительство башни, которая будет носить его имя. Новая башня Trump Tower будет построена в приморском городе Джидде совместно с Dar Global, международным подразделением крупного саудовского застройщика Dar Al Arkan. Небоскреб в Джидде станет первым крупным проектом Организации Трампа в Саудовской Аравии.

«Мы рады расширить свое присутствие на Ближнем Востоке и привнести стандарты роскоши Трампа в регион благодаря нашим давним отношениям с Dar Global», — заявил Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Организации Трампа и сын экс-президента.

Dar Global заявила, что проект будет ориентирован на «рынок роскоши Саудовской Аравии и международных инвесторов».

Это не первый амбициозный проект Трампа в регионе. Буквально неделю назад Организация Трампа и Dar Global представили гостиничный комплекс Trump International стоимостью $500 млн в Омане. Этот пятизвездочный гостиничный комплекс, открытие которого запланировано на декабрь 2028 года, будет включать ночной клуб, поле для гольфа и клуб только для членов. Dar Al Arkan согласилась использовать название и логотип Trump для этого отеля.

Новые проекты Организации Трампа на Ближнем Востоке вызывают опасения по поводу потенциального конфликта интересов в случае возвращения бывшего президента Дональда Трампа в Белый дом.

«Если Трамп вернется на пост президента, он, вероятно, нарушит положение Конституции о вознаграждении иностранных государств, как он неоднократно делал в свой первый президентский срок», — заявил в эфире CNN Дональд Шерман, старший вице-президент и главный юрисконсульт организации Citizens for Responsibility & Ethics in Washington (CREW).

«Это особенно верно в отношении их деятельности в Саудовской Аравии, правительство которой имеет долгую историю попыток повлиять на Дональда Трампа», — уточнил Шерман.

Анализ, проведенный CREW в 2023 году, показал, что Трамп заработал не менее $9,6 млн в странах Ближнего Востока во время своего президентства.