Опросы, проведенные Саффолкским университетом и USA TODAY, показали, что Трамп опережает Байдена на 3 процентных пункта в избирательном списке из шести кандидатов. В предыдущем опросе, проведенном месяц назад, оба кандидата были на равных.

Опрос, проведенный SSRS для CNN, также показал, что Трамп имеет преимущество в 6 процентных пунктов над Байденом. Эта ситуация не изменилась по сравнению с предыдущим опросом.

При этом 56% демократов и зарегистрированных избирателей, симпатизирующих демократам, считают, что их партия имеет лучшие шансы на победу с другим кандидатом.

В кампании Байдена утверждают, что другие опросы, включая внутренние, показали, что президент либо на уровне с Трампом, либо опережает его.

Чуть более трех четвертей избирателей в новом опросе CNN считают, что Трамп лучше выступил на президентских дебатах по сравнению с Байденом – 75% против 23%.

Избиратели в опросе USA TODAY также считают Трампа явным победителем дебатов: 50% опрошенных считают, что бывший президент победил, по сравнению с 11% за Байдена. 28% не поддержали ни одного из кандидатов.

Однако 44% из тех, кто смотрел дебаты, говорят, что они не повлияли на их решение, за кого голосовать. Примерно треть говорит, что дебаты увеличили вероятность того, что они проголосуют за Трампа, тогда как 10% говорят, что дебаты склонили их на сторону Байдена.

75% избирателей считают, что у демократов больше шансов выиграть пост президента в 2024 году, если кто-то другой, а не Байден, будет номинантом от партии, согласно опросу CNN.

На фоне этого депутат Палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт стал первым в партии, кто публично призвал Байдена отказаться баллотироваться на второй срок.