Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп должен сегодня же представить свой план быстрого завершения войны с Россией, если такой у него есть. Об этом Зеленский сказал в интервью Bloomberg Television в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что любое мирное предложение не должно нарушать суверенитет Украины.

«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть готовыми к этому, мы хотим знать», – заявил Зеленский.

Президент Украины также выразил недовольство задержками в поставках оружия от западных союзников и отметил, что готов встретиться с Трампом, чтобы выслушать его предложения.

«Они не могут планировать мою жизнь, жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будем ли мы иметь в ноябре мощную поддержку США или будем совсем одни», – добавил он.

Зеленский отверг утверждения о том, что украинские и российские войска зашли в тупик на поле боя. Он подчеркнул, что украинские военные сейчас в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и что новое наступление – это вопрос вооружения их бригад.

Несмотря на высокую оценку пакета помощи в размере 61 млрд долларов, одобренного Конгрессом США в этом году, Зеленский отметил, что военная техника слишком долго добирается до фронта.

Бывший президент США Дональд Трамп, который опережает в опросах президента Джо Байдена перед ноябрьскими выборами, утверждает, что способен закончить войну в Украине до своей инаугурации в январе.

Согласно данным издания Politico, команда Трампа рассматривает вариант «сделки с Кремлем» для прекращения российско-украинской войны, которая может включать отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.