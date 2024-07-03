Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане, сообщает пресс-служба азербайджанского президента. Встреча завершилась совместным заявлением о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3 июля была принята «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой».

В документе подчеркивается, что «в условиях сложной международной обстановки» оба государства согласились расширять сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, укреплять взаимодействие на международной арене, защищать общие интересы и способствовать региональному и глобальному миру и стабильности.

Кроме того, Азербайджан решил ввести в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан КНР сроком на один год.

Азербайджан подтвердил свою приверженность принципу единого Китая, признавая правительство КНР единственным законным представителем всего Китая и Тайвань неотъемлемой частью территории Китая. Китай, в свою очередь, поддерживает мирные инициативы Азербайджана и выступает против «геополитических интриг, направленных на поддержание конфронтации».

Обе страны договорились о тесных контактах и координации по вопросам национальной и региональной безопасности, укреплении доверия и недопущении использования территории своих государств «для враждебных действий против другой стороны».

Азербайджан и Китай выразили общее мнение о необходимости «противодействия гегемонии и политики силы», поддерживая конструктивную роль ООН в международных делах. Они также согласились, что защита прав человека должна основываться на уважении суверенитета всех стран, выступая против «политизации и двойных стандартов в этой области».

Стороны выступили против вмешательства во внутренние дела «под предлогом защиты прав человека» и заявили о намерении совместно содействовать развитию глобальных механизмов защиты прав человека.