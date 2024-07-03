Ситуация с продовольственной безопасностью в Судане достигла критического уровня, заявилa пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Ванесса Угенин. Страна переживает самые тяжелые времена за последние два десятилетия.

По словам Угенин, более 60 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в районе Синджа, штата Синнар, на юго-востоке Судана из-за непрекращающихся столкновений между Суданскими вооруженными силами и Силами быстрого реагирования (СБР). Из-за опасной обстановки многие жители региона отправились на восток, в штат Гедареф.

Угенин отметила, что Судан сталкивается с «самой серьезной проблемой продовольственной безопасности за последние 20 лет».

RSF начали боевые действия с армией в апреле 2023 года и с тех пор взяли под контроль столицу Хартум и большую часть западного Судана. Теперь они стремятся продвинуться в центральные районы страны. Агентства ООН заявляют, что население Судана находится «в непосредственной опасности голода», прогнозируя возможную гибель до 2,5 млн человек от голода к сентябрю.

Парамилитарные силы быстрого реагирования Судана обвиняются в массовой резне в деревне Вад ан-Нура, недалеко от столицы Хартум. Согласно BBC, RSF напали на деревню после того, как ее жители обратились за помощью к суданской армии. Комитет сопротивления Вад-Мадани сообщил, что в деревне Вад ан-Нура были убиты 104 человека, а сотни получили ранения. RSF продолжают наступление на другие деревни, что делает это одним из самых серьезных инцидентов за год войны, разрушившей экономику и вызвавшей опасения по поводу массового голода.

По данным голландского аналитического центра, до сентября от голода в Судане могут погибнуть до 2,5 млн человек. «Одна из самых ужасных ситуаций на Земле идет к тому, чтобы стать намного, намного хуже», — заявил спецпредставитель США по Судану в интервью The New York Times.