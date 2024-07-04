Избирательные участки в Великобритании начали работу в 7 утра по местному времени, голосование на всеобщих выборах продлится до 22:00. Первые результаты на основе опросов избирателей будут опубликованы сразу после закрытия участков. Окончательные результаты ожидаются рано утром в пятницу.

Консервативный премьер-министр Риши Сунак и лидер лейбористов Кир Стармер проголосуют в своих округах. Это первые выборы после перекройки границ избирательных округов в 2023 году, в результате которой Англия получила десять дополнительных мест, а Шотландия и Уэльс потеряли два и восемь мест соответственно.

Согласно прогнозам, Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака потерпит крупное поражение. Он может стать первым действующим премьер-министром, который потеряет свое место в парламенте. Ожидается, что оппозиционная Лейбористская партия сформирует следующее британское правительство.

Это противоположно тому, что происходит в других частях Европы, где набирают популярность ультраправые тенденции. Например, во Франции ультраправая партия Марин Ле Пен только что выиграла первый тур парламентских выборов.

Нововведение этих выборов — обязательное удостоверение личности с фотографией для голосования. В мае бывшего премьер-министра Бориса Джонсона не пустили на избирательный участок из-за отсутствия документа. Также возникли проблемы с получением бюллетеней по почте, особенно в Шотландии, где начались летние каникулы.

В Великобритании выборы проходят по мажоритарной системе. Партия, получившая большинство из 650 мест в Палате общин, обычно формирует правительство. Итоги экзитполов будут объявлены в 22:00, а окончательные результаты — к 6:30 утра в пятницу.