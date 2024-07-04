ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил ближневосточный кризис с эмиром Катара
На полях саммита ШОС в Астане лидеры Турции и Катара рассмотрели ситуацию в Палестине. Турецкий лидер призвал международное сообщество к действиям
Президент Эрдоган обсудил ближневосточный кризис с эмиром Катара
Фото: пресс-служба президента Турции / Others
4 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Астане, где проходит 24-й саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По данным Управления коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в Палестине и угрозы Израиля в отношении Ливана.

Президент Эрдоган подчеркнул опасность распространения израильской агрессии в регионе и призвал международное сообщество, особенно исламский мир, к немедленным совместным действиям для предотвращения эскалации и сдерживания Израиля.

Турецкий лидер также отметил важность усиления мер по разрешению гуманитарного кризиса в Газе и обеспечению бесперебойной доставки помощи. Он заявил, что Турция продолжает наращивать свои усилия в этом направлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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