Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Астане, где проходит 24-й саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По данным Управления коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в Палестине и угрозы Израиля в отношении Ливана.

Президент Эрдоган подчеркнул опасность распространения израильской агрессии в регионе и призвал международное сообщество, особенно исламский мир, к немедленным совместным действиям для предотвращения эскалации и сдерживания Израиля.

Турецкий лидер также отметил важность усиления мер по разрешению гуманитарного кризиса в Газе и обеспечению бесперебойной доставки помощи. Он заявил, что Турция продолжает наращивать свои усилия в этом направлении.