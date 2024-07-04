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Путин: Стамбульские договоренности никуда не делись
Президент РФ заявил, что Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров России и Украины
Путин: Стамбульские договоренности никуда не делись
Фото: Reuters / Others
4 июля 2024 г.

Проект договора между РФ и Украиной, согласованный на переговорах в Стамбуле, способен стать фундаментом дальнейшего переговорного процесса с Украиной. Соответствующее заявление в четверг сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Стамбульские договоренности – спасибо за это президенту Турецкой Республики господину Эрдогану, который принимал участие в этой работе как посредник, – никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», – сказал Владимир Путин.

Ранее, в марте 2022 года, в турецком Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией в рамках попыток положить конец конфликту, начавшемуся после российского вторжения. На повестке дня были ключевые вопросы: прекращение огня, создание гуманитарных коридоров, возможность нейтрального статуса Украины в обмен на гарантии безопасности, снижение военной активности и разоружение.

Украинская сторона не признала парафирование договора, назвав это утверждение фейком. Хотя окончательного соглашения достигнуто не было, Стамбульские переговоры продемонстрировали готовность сторон к диалогу и стали шагом на пути к потенциальному урегулированию конфликта. Они также подчеркнули роль Турции как важного посредника в этой ситуации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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