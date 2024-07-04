ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган обсудил с Си текущие войны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита стран ШОС в Астане
Президент Эрдоган обсудил с Си текущие войны
Фото: Администрация президента Турции / Others
4 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в столице Казахстана Астане, куда он отправился для участия в 24-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции в социальной сети Х.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Китаем, война между Украиной и Россией, нападения Израиля на Палестину, а также глобальные и региональные события.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что шаги для улучшения отношений Турции с Китаем во всех областях продолжатся. Он отметил, что это принесет пользу обеим странам.

Президент Эрдоган заявил, что опасность расширения войны в Украине и израильских военных действий на региональном и глобальном уровнях требует чрезвычайного внимания. Он добавил, что международное сообщество должно принять эффективные меры, чтобы упредить такой сценарий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us