Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в столице Казахстана Астане, куда он отправился для участия в 24-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции в социальной сети Х.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Китаем, война между Украиной и Россией, нападения Израиля на Палестину, а также глобальные и региональные события.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что шаги для улучшения отношений Турции с Китаем во всех областях продолжатся. Он отметил, что это принесет пользу обеим странам.

Президент Эрдоган заявил, что опасность расширения войны в Украине и израильских военных действий на региональном и глобальном уровнях требует чрезвычайного внимания. Он добавил, что международное сообщество должно принять эффективные меры, чтобы упредить такой сценарий.