ПОЛИТИКА
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YouTube отменил российских исполнителей
Американский видеохостинг заблокировал страницы известных российских артистов
YouTube отменил российских исполнителей
Григорий Лепс / Фото: телеграм-канал gvleps_official / Others
4 июля 2024 г.

YouTube заблокировал каналы популярных российских певцов Shaman, Полины Гагариной, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Григория Лепса.

Shaman (Ярослав Дронов) успел высказаться о блокировке своего канала, который имел около 2,5 млн подписчиков.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я — русский», — утверждает Shaman.

Помимо них, блокировка затронула каналы актера Вячеслава Манучарова и группы «Любэ».

В конце июня все они попали под санкции Евросоюза, а музыкальный сервис Spotify удалил их страницы. Против исполнителей были введены санкции из-за поддержки вторжения России в Украину.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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