Силовые структуры Кыргызстана пресекли деятельность группы, планировавшей насильственный захват власти в стране, сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

По данным ведомства, была обнаружена группа, которая готовила планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации путем организации массовых беспорядков, что могло привести к гибели граждан. В связи с этим задержаны несколько подозреваемых, все они помещены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ КР.

По информации ГКНБ, в состав группы входили лица, «поддерживающие криминальную идеологию и фанатично исповедующие религиозные убеждения».

В ходе обысков в местах проживания задержанных и в их автомобилях были обнаружены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература и другие запрещенные предметы.

Ранее в ГКНБ Кыргызстана заявили о задержании Галмамата Анапияева – брата покойного члена ОПГ Алманбета Анапияева.