Главное гуманитарное агентство Саудовской Аравии 4 июля заявило, что закрытие Израилем Рафаха и других переходов в Газу препятствует усилиям королевства по отправке жизненно важных продуктов питания. Некоторые из них могут испортиться.

«У нас есть сотни грузовиков, которые сейчас скапливаются в Рафахе из-за закрытия КПП и других коридоров. Мы сталкиваемся с большими ограничениями, чтобы добраться до жителей Газы», — заявил Абдулла аль-Рабиа, глава государственного Центра спасения и гуманитарной помощи им. короля Салмана (KSRelief).

Аль-Рабиа, чье агентство за последние несколько лет предоставило помощь на сумму более $6 млрд по всему миру, сказал, что сотни грузовиков ожидают въезда в Газу. Хранящиеся на складах продукты могут скоро испортятся.

Переход Рафах был закрыт 7 мая, когда Израиль усилил наступление и захватил единственный КПП, отделяющий Газу от Египта.

По словам представителей ООН, продукты питания и медикаменты для палестинцев в Газе скапливаются на складах в Египте, в то время как спорадические поставки теперь отправляются через Иорданию и оккупированный Западный берег. Однако этот коридор не может обеспечить палестинцев всем необходимым.

Некоторые официальные лица говорят, что у КПП Рафах скопилось более 2500 грузовиков, а склады в Египте почти заполнены.

«Мы обеспокоены тем, что продукты питания потеряют свой срок годности, потому что коридор закрыт, и мы проверяем эти продукты питания... Так что это большая нагрузка для нас», — сказал аль-Рабиа, который также занимает должность советника королевского дворца.

Аль-Рабиа подписал соглашения с высокопоставленными чиновниками здравоохранения из Палестины и Иордании. В частности, Эр-Рияд будет помогать в Аммане лечить больных раком жителей Газы в королевстве. Чиновник сказал, что еще один многомиллионный проект профинансирует искусственные протезы для тысяч жертв из Газы, потерявших части тела.

Рабиа повторил мнение органов ООН и неправительственных организаций о том, что Израиль должен немедленно снять ограничения и прекратить использование продовольственной помощи в качестве орудия войны.

«Все коридоры должны быть открыты без каких-либо ограничений, чтобы спасти жизнь детей, женщин и пожилых людей», — подчеркнул чиновник.