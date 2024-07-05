Премьер Индии Нарендра Моди прибудет в Москву в понедельник 8 июля. Как сообщили в Кремле, Моди и президент РФ Владимир Путин обсудят «перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки».

О визите впервые объявили российские официальные лица в прошлом месяце, но даты ранее не разглашались.

У России прочные связи с Индией со времен холодной войны, и важность Дели как ключевого торгового партнера Москвы возросла после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Индия и Китай стали ключевыми покупателями российской нефти после введения санкций США и их союзниками, которые закрыли большинство западных рынков для российского экспорта.

Под руководством Моди Индия избегала осуждения действий России в Украине, подчеркивая необходимость мирного урегулирования, но не применяя санкции против Москвы.

Однако партнерство между Москвой и Дели стало напряженным, поскольку Россия начала развивать более тесные связи с главным соперником Индии — Китаем — из-за военных действий в Украине.

4 июля Моди пропустил саммит ШОС в Астане, отправив вместо себя своего министра иностранных дел. В заседании принимали участие Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По сообщениям индийских СМИ, недавно переизбранный Моди не поехал на саммит, поскольку был занят на парламентской сессии.

Последний раз Моди посещал Россию в 2019 году на экономическом форуме во Владивостоке. В последний раз в Москву он приезжал в 2015 году. Путин в последний раз встречался с Моди в сентябре 2022 года на саммите ШОС в Узбекистане. В 2021 году Путин также ездил в Дели и провел переговоры с индийским лидером.

Напряженность между Пекином и Дели сохраняется после конфронтации в июне 2020 года на спорной китайско-индийской границе. Погибли по меньшей мере 20 индийских солдат и четыре китайских военнослужащих.

Связи Индии и РФ уходят корнями в 1980-е годы, когда СССР был источником около 70% вооружений индийской армии, 80% самолетов и 85% платформ военно-морского флота.

К слову, Индия купила свой первый авианосец INS Vikramaditya у России в 2004 году.

Нынешний визит в Москву станет первым для Моди после переизбрания на выборах в июне.