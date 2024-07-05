В пятницу вскоре после полуночи в российском Воронеже было совершено нападение на здание ФСБ — российской внутренней спецслужбы. Один сотрудник был застрелен.

Местное СМИ «Вести Воронеж» сообщило, что нападение произошло не на основное здание (какое именно — не уточнялось). Об этом изданию сообщили анонимные источники.

Причиной инцидента, по версии издания, оказалась ревность. Нападавший якобы застрелил охранника гаражей организации из-за конфликта личного характера. Об этом же рассказали источники телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ».

«Убийцей оказался бывший сотрудник местного УФСБ, ныне боец ЦСН ФСБ России. Был задержан в «ЛНР». Мотивом стала ревность. ВСУ СК было возбуждено уголовное дело», — отметил анонимный собеседник телеграм-канала.

Личность нападавшего не раскрывается.

Телеканал 360 опубликовал сообщение о том, что его журналистам удалось связаться с воронежским управлением ФСБ.

«Все хорошо. Без комментариев», — ответили ему в УФСБ.

Других официальных комментариев об инциденте со стороны российских властей или представителей ФСБ пока не поступало.