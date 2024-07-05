В Казахстане начали задерживать российские грузовики, следующие в РФ с полуприцепами компаний стран Евросоюза. Об этом сообщает российское агентство РБК, ссылаясь на попавшее в распоряжение издания обращение Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Министерство транспорта РФ.

Документ гласит, что задержания проводились в связи с «новыми ограничениями».

«Полуприцепы задерживаются даже в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров», — сообщается в письме.

Авторы обращения отмечают, что происходящее создает препятствия для применения механизма перегрузки, который работает в РФ в области международных грузоперевозок с 2022 года.

«Тогда правительство ввело ответный запрет на въезд на территорию России европейских грузоперевозчиков, одновременно разрешив перецепку/перегрузку товаров с их фур на автомобили российских и белорусских компаний на пограничных терминалах. Далее уже российские и белорусские компании везут грузы транзитом по России и после этого — в Казахстан», — сообщается в письме.

Такой же метод перецепки или перегрузки применяется на границе стран Евросоюза и Беларуси с апреля 2022 года.

В АСМАП жалуются, что ограничения на казахстанской таможне создают препятствия для обратной загрузки полуприцепов, которые зарегистрированы вне государств ЕАЭС.

«Всего было задержано более 20 российских автопоездов», — сообщил РБК замглавы АСМАП Евгений Антипов.

В АСМАП добавили, что о новых регуляциях Казахстан предупредил еще в июне. Из заявления казахского Минфина страны следует, что перегрузка временно ввезенных на территорию стран — членов ЕАЭС зарубежных полуприцепов нарушает Таможенного кодекс.

Кроме того, законы Казахстана запрещают передачу временно ввезенных транспортных средств третьим лицам. При этом обратная загрузка полуприцепов для вывоза товаров из Казахстана и так уже запрещена, как и повторный ввоз полуприцепов с товарами в страну.

В АСМАП утверждают, что обратный вывоз полуприцепа фактически и является завершением временного ввоза, в то время как повторный ввоз должен рассматриваться как новая транспортная операция.

Перевозка товаров из ЕС с помощью процедуры перецепки действует согласно договоренности между Казахстаном и РФ, действующей до начала 2025 года и устанавливающей мораторий на запрет перевозок. Но, считают в АСМАП, июльские прецеденты нарушают эти соглашения.

Весной и осенью 2022 года у российских перевозчиков уже возникали сложности с доставкой товаров через Казахстан. Тогда страна ввела запрет на перевозки компаниям из стран, отличным от национальной принадлежности первого перевозчика — груз из Евросоюза должна везти европейская транспортная компания. Однако в том же году Астана временно (до конца года) отменила это требование, назвав это жестом «доброй воли».