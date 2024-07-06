В ядерную доктрину России необходимо внести «некоторые концептуальные дополнения и корректировки». Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. Он отметил, что ситуация вокруг войны России и Украины продемонстрировала недостаточную эффективность классического подхода к ядерному сдерживанию.

Рябков подчеркнул, что «через какое-то время произойдет некая конкретизация» подходов России к этим важным вопросам, особенно в условиях «дальнейшей эскалации со стороны противников». Он напомнил слова президента Владимира Путина, который на ПМЭФ-2023 назвал доктрину «живым инструментом», и подчеркнул возможность ее изменений при необходимости.

Путин также обвинял Запад в понижении порога применения ядерного оружия и разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности», упомянув идеи, циркулирующие среди западных экспертов, о применении таких средств.

Документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», утвержденный в 2020 году, определяет четыре условия для применения ядерного оружия Россией, включая получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атаки на территорию страны или союзников и другие критические угрозы.

Рябков ранее говорил о возможных изменениях в доктрине в связи с действиями США и НАТО, однако конкретные положения, подлежащие корректировке, не уточнял. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предполагал возможные изменения в сроках принятия решения о применении ядерного оружия.

Ранее президент РФ Путин заявил, что Россия рассматривает возможные изменения в своей ядерной доктрине. В мае Россия начала учения нестратегических ядерных сил, к которым присоединилась Беларусь, что Кремль объяснил заявлениями западных стран об отправке военных контингентов в Украину.