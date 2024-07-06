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Задержан отец подозреваемых в терактах в Дагестане
Задержан бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновей которого обвиняют в терактах в Махачкале и Дербенте
Задержан отец подозреваемых в терактах в Дагестане
Магомед Омаров / Фото: администрация Сергокалинского района / Others
6 июля 2024 г.

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был задержан по подозрению в экономических преступлениях. Его обвиняют в отмывании денег, однако других подробностей пока не сообщается.

Как передают «Известия», Омаров замешан в деле о мошенничестве. Сообщается, что он вступил в сговор с группой лиц и в период с 2016 по 2022 год фиктивно устраивал жителей села Сергокала на работу в муниципальную газету. Заработная плата, начисляемая фиктивным сотрудникам, поступала Омарову, и таким образом мошенники похитили около 700 тыс. рублей.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в телеграм-канале, что Омарова задержали в ночь на 6 июля в его доме в Сергокале и доставили в Махачкалу. Это произошло через два дня после того, как он был освобожден из-под административного ареста, назначенного судом за мелкое хулиганство.

Магомеда Омарова впервые задержали 23 июня, вскоре после терактов в Махачкале и Дербенте, в которых подозревают его сыновей Османа и Адиля Омаровых. Их обвиняют в нападениях на синагоги, церкви и пост ДПС, в результате которых пострадали более 20 человек.

24 июня Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района, а на следующий день он был отправлен под административный арест за нецензурную брань в общественном месте. В правоохранительных органах тогда утверждали, что Омарову могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

Магомед Омаров утверждает, что долгое время не общался с сыновьями из-за их радикальных взглядов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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