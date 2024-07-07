ХАМАС ждет ответа от Израиля на свое предложение о прекращении огня, заявили в воскресенье два официальных представителя группировки. Пять дней назад ХАМАС принял ключевую часть американского плана по прекращению войны в Газе.

«Мы оставили свой ответ посредникам и ждем ответа», - сказал агентству Reuters один из двух представителей ХАМАС, попросивший не называть его имени.

Трехфазный план был предложен в конце мая президентом США Джо Байденом при посредничестве Катара и Египта. Он направлен на прекращение войны и освобождение около 120 израильских пленных, удерживаемых ХАМАС.

Другой палестинский чиновник, осведомленный о ходе обсуждения вопроса о прекращении огня, сказал, что Израиль ведет переговоры с катарцами.

«Они обсудили с ними ответ ХАМАС. Нам пообещали ответ Израиля в течение нескольких дней», - сказал чиновник.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры продолжатся на этой неделе, но не назвал никаких точных сроков.

Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, отказалось от ключевого пункта своих условий. Требование обязывало бы Израиль к полному прекращению огня до подписания соглашение.

Палестинская группа готова достичь договоренностей в течение первого шестинедельного этапа. Об этом в субботу агентству Reuters сообщил источник из ХАМАС.

Палестинский чиновник, близкий к мирным усилиям, сказал, что предложение может привести к рамочному соглашению. Если его примет Израиль, это может наконец остановить войну.

По сообщениям другого источника из неназванной страны, директор ЦРУ Уильям Бернс вскоре должен отправиться в Катар для проведения переговоров.