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Иранский эсминец затонул на месте
Иранский военный корабль опрокинулся во время ремонта в порту Бендер-Аббас
Иранский эсминец затонул на месте
Фото: Wiki Commons / Others
7 июля 2024 г.

Эсминец ВМС Ирана Sahand затонул после ремонта. Инцидент произошел неподалеку от ремонтного комплекса в Бендер-Аббасе, сообщают иранские источники. Sahand — первый иранский эсминец собственного производства. Его спустили на воду в декабре 2018 года.

Он оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием и считался одной из гордостей иранского ВМС. Судно названо в честь одноименного фрегата, затопленного в 1988 году.

По данным иранского информагентства IRNA, эсминец Sahand, находившийся в доке на ремонте, потерял равновесие из-за технической неисправности. Несколько человек пострадали и проходят лечение в больницах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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