Аэропорты Индонезии отказывают российским авиакомпаниям в заправке и обслуживании самолетов. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил российский посол в Индонезии Сергей Толченов.

Он добавил, что многочисленные запланированные прямые рейсы на остров Бали — одно из самых популярных назначений состоятельных российских туристов — оказались под угрозой. В минувшем году Бали посетили по меньшей мере 150 тыс. граждан РФ.

Посол добавил, что среди причин — невозможность оплатить услуги аэропортов из-за опасений индонезийских компаний в отношении «западных санкций».

«Местная сторона пока не может создать условия, необходимые для приема и обслуживания. Речь идет как о заправке топливом, так и о возможности проводить расчеты — за топливо, другие аэропортовые услуги, в том числе и за продажу билетов», — сообщил Толченов.

«С одной стороны, наши индонезийские партнеры действительно говорят о своей заинтересованности в возобновлении прямого авиасообщения. С другой — пока не видно практических шагов по созданию условий для того, чтобы полеты между Россией и Индонезией возобновились», — посетовал дипломат.

Переговоры о прямых рейсах между странами идут уже не менее двух лет. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» в 2023 году объявили о продаже билетов, однако прямые перелеты так и не были запущены.