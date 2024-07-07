Палата представителей Германии проголосовала за запрет использования красного перевернутого треугольника, используемого «Бригадами Аль-Кассама» - военным крылом ХАМАС - в своих видеороликах.

Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) подали срочное предложение о введении запрета на треугольник, используемый ХАМАС в качестве символа для обозначения своих целей. Инициатива получила большинство голосов на пленарном заседании немецкого парламента.

Буркард Дреггер, представитель фракции ХДС по внутренней политике, заявил, что цель состоит в том, чтобы административное ведомство Берлина запретило использование этого символа.

Мартин Матц из СДПГ заявил, что ХАМАС использует этот символ для обозначения людей в качестве мишеней, утверждая, что запрет на использование треугольника оправдан по веским причинам.

Однако он не упомянул, что в качестве целей в видеороликах палестинского сопротивления фигурируют только израильские солдаты, военнослужащие и транспортные средства.

С другой стороны, оппозиционные партии - «Зеленые», «Левые» и крайне правые AfD - не поддержали заявку.

Василий Франко из «Зеленых» отметил, что тотальные запреты не подпадают под права на собрания и свободу мнений.

Аналогичным образом Никлас Шрадер из «Левых» указал на неуместность такого применения и на неэффективность символической политики.

Он добавил, что красный треугольник имеет долгую историю и используется другими организациями, что автоматически станет криминализованым.