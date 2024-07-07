Три гражданина Узбекистана задержаны по подозрению в групповом изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ». Инцидент произошел около 2:30 6 июля возле телецентра «Останкино», когда женщина возвращалась с работы.

По данным Baza, первый подозреваемый был задержан через 40 минут после нападения в лесопарковой зоне Останкинского района. Позже у станции метро ВДНХ задержали второго, а затем и третьего подозреваемого. Все трое – граждане Узбекистана, им 22, 24 и 25 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц. Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.

Телеканал «Матч ТВ» подтвердил инцидент. «Мы на связи с пострадавшей и оказываем ей всестороннюю и необходимую поддержку», — сообщили там.

Тина Канделаки, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг», заявила, что «насильники будут наказаны по всей строгости закона». «Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — заявила она.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования, взяв дело под особый контроль.