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Мигранты подозреваются в изнасиловании в Москве
Трое мигрантов из Узбекистана задержаны по подозрению в групповом изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ». Следственный комитет РФ взял дело под особый контроль
Мигранты подозреваются в изнасиловании в Москве
Фото: телецентр Останкино - официальная страница в ВК / Others
7 июля 2024 г.

Три гражданина Узбекистана задержаны по подозрению в групповом изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ». Инцидент произошел около 2:30 6 июля возле телецентра «Останкино», когда женщина возвращалась с работы.

По данным Baza, первый подозреваемый был задержан через 40 минут после нападения в лесопарковой зоне Останкинского района. Позже у станции метро ВДНХ задержали второго, а затем и третьего подозреваемого. Все трое – граждане Узбекистана, им 22, 24 и 25 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц. Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.

Телеканал «Матч ТВ» подтвердил инцидент. «Мы на связи с пострадавшей и оказываем ей всестороннюю и необходимую поддержку», — сообщили там.

Тина Канделаки, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг», заявила, что «насильники будут наказаны по всей строгости закона». «Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — заявила она.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования, взяв дело под особый контроль.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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