ПОЛИТИКА
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Арест мятежного депутата
ГКНБ Кыргызстана задержал одного из депутатов парламента в Джалал-Абадской области по подозрению в попытке организовать массовые беспорядки
Арест мятежного депутата
Фото: пресс-служба ГКНБ КР / Others
8 июля 2024 г.

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана задержали одного из депутатов парламента в городе Кербен Джалал-Абадской области по подозрению в организации массовых беспорядков.

По данным ГКНБ КР, задержан депутат от фракции «Ата-Журт Кыргызстан». В отношении него начато расследование по статье «Массовые беспорядки» Уголовного кодекса Кыргызстана.

Согласно сообщению силового ведомства, задержанный активно использовал социальную сеть Facebook «для публикации провокационных материалов, включая призывы к организации массовых беспорядков и насильственному свержению власти».

Как сообщает АКИpress, задержанным, вероятно, является Жанарбек Надырбеков — депутат парламента города Кербен с 2012 года. Ранее силовые структуры Кыргызстана пресекли деятельность группы, планировавшей насильственный захват власти в стране.

По данным ГКНБ, была обнаружена группа, которая готовила планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации путем организации массовых беспорядков, что могло привести к гибели граждан.

В связи с этим задержаны несколько подозреваемых, все они помещены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ КР. По информации ГКНБ, в состав группы входили лица, «поддерживающие криминальную идеологию и фанатично исповедующие религиозные убеждения».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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