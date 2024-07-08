Великобритания дополнительно поставит Украине 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов, сообщил новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили во время визита в Одессу.

В новый пакет военной помощи также войдут 50 малых катеров, 40 машин разминирования, 61 бульдозер для укрепления оборонительных позиций и запчасти для ранее поставленных AS-90.

«В стране произошла смена правительства, но ведущие партии Великобритании едины в отношении ситуации в Украине. В качестве министра обороны я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании путем увеличения поставок необходимой военной помощи», — заявил Хили, назначенный на должность 5 июля после победы Лейбористской партии во главе с Киром Стармером на парламентских выборах.

Хили, ставший первым членом нового правительства, посетившим Украину, также распорядился ускорить доставку вооружений из предыдущего пакета помощи, анонсированного Лондоном в апреле.

23 апреля канцелярия тогдашнего премьер-министра Великобритании Риши Сунака объявила о выделении Киеву пакета помощи на сумму $620 млн, включающего крылатые ракеты Storm Shadow и БМП Husky. Общий объем военной помощи, предоставленной Лондоном Киеву с февраля 2022 года, составляет $9,7 млрд, сообщили в Минобороны.