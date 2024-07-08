Министр образования Израиля Йоав Киш выступил с резким заявлением в отношении Ливана, угрожая стране полным разрушением в ответ на действия «Хезболлы». «Я говорю французам и другим странам со всего мира: нет никакой разницы между «Хезболлой» и Ливаном. Учитывая происходящее, Ливан будет уничтожен», — заявил Киш.

«Я говорю это прямо. Развитие событий предполагает уничтожение Ливана. Это уже не будет тот Ливан, который они знают. Я не буду охотиться за «Катюшами» «Хезболлы». Ливан заплатит за агрессию «Хезболлы». Это цена, которую заплатит Ливан», — продолжил израильский министр.

Напряженность на границе Израиля и Ливана продолжает расти. Ранее «Хезболла» сообщила о гибели высокопоставленного командира Мухаммеда Нимаха Нассера в результате израильского удара. В ответ по Израилю было выпущено около 200 ракет и дронов.

ООН выразила глубокую озабоченность в связи с эскалацией конфликта. «Эскалацию можно и нужно избежать. Мы повторяем, что опасность ошибочных расчетов, ведущих к внезапному и более масштабному конфликту, реальна», — говорится в заявлении организации.

В результате конфликта между «Хезболлой» и Израилем было эвакуировано около 100 тыс. израильтян и 90 тыс. ливанцев. ООН призывает стороны «немедленно вернуться к прекращению военных действий» и подтвердить реализацию резолюции 1701 Совета Безопасности.

По данным Reuters, в результате израильских атак в Ливане погибло более 300 бойцов «Хезболлы» и 87 мирных жителей. Израиль сообщает, что в результате обстрелов с территории Ливана погибло 18 солдат и 10 гражданских лиц.