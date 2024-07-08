Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Согласно сообщению Администрации турецкого лидера, в ходе беседы были затронуты вопросы двусторонних отношений между Турцией и Ираном, а также обсуждались региональные и глобальные проблемы.

Эрдоган выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами во всех сферах, подчеркнув их глубокие исторические корни.

Турецкий лидер поздравил Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на новом посту.