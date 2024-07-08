ПОЛИТИКА
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Польша будет бить по ракетам и дронам из России
Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение о безопасности между странами — Польша поможет частично защитить украинское небо
Польша будет бить по ракетам и дронам из России
Фото: соцсети премьер-министра Польши Дональда Туска / Others
8 июля 2024 г.

Польские системы ПВО будут сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, летящие в направлении Польши. Таково одно из положений двустороннего соглашения по безопасности между странами, подписанное в понедельник 8 июля.

Об этом на совместном брифинге с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Соглашение о безопасности включает положения о разработке механизма перехвата российских ракет и беспилотников, запущенных в сторону Польши в воздушном пространстве Украины», - сказал президент.

«Здесь я уверен, что наши команды, команды министерств обороны, будут тесно сотрудничать с нашими военными, чтобы быстро реализовать этот аспект нашего соглашения», - добавил Зеленский.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, подчеркнул, что никто не имеет права решать вопрос мирного урегулирования с Россией без Украины или вести переговоры о европейской политике без одобрения ЕС.

В понедельник утром президент Зеленский прибыл в Варшаву, а затем отправился на юбилейный саммит НАТО в Вашингтон.

В общей сложности Украина уже заключила 21 двустороннее соглашение о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой и Польшей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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