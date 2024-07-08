ТУРЦИЯ
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В Турции будут собирать электромобили BYD
Китайская компания BYD построит в Турции завод по производству электромобилей
В Турции будут собирать электромобили BYD
Фото: АА / Others
8 июля 2024 г.

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир и председатель китайской компании BYD Чуанфу Ван подписали инвестиционное соглашение в рабочем офисе Долмабахче под эгидой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ожидается, что в рамках соглашения компания BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, создаст в Турции завод по производству электрических и гибридных машин годовой мощностью 150 тыс. автомобилей с инвестициями в размере около 1 млрд долларов. На объекте планируется обеспечить непосредственную занятость до 5 тыс. человек.

Работу предприятия готовятся запустить с 2026 года в западной провинции Маниса. Помимо этого, планируется создать научно-исследовательский центр по технологиям устойчивой мобильности.

Напомним, в июне турецкое правительство объявило о введении 40-процентных таможенных пошлин на автомобили китайского производства с двигателями внутреннего сгорания и гибридные автомобили. Согласно закону, такие пошлины предполагаются только для ввезенных автомобилей китайского производства.

В связи с этим китайская компания Chery также объявила о планах открыть завод в Турции. Таким образом ей удастся избежать экспортных пошлин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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