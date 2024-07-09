Граждане Индии, которые подписали контракты с российским министерством обороны и участвуют в боевых действиях в Украине, будут уволены и возвращены на родину. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По информации телеканала, премьер-министр Индии Нарендра Моди поднял этот вопрос в разговоре с президентом Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 8-9 июля.

NDTV сообщает, что почти два десятка граждан Индии оказались в зоне боевых действий после вербовки агентами, которые обещали им высокооплачиваемую работу.

Секретарь по иностранным делам Индии Винай Кватра сообщил, что в российских войсках могут служить от 30 до 40 индийцев, десять из которых уже вернулись домой. На войне в Украине уже погибли двое завербованных индийцев, их тела остались на поле боя.

В феврале 2024 года власти Индии заявили, что пытаются вернуть домой около 20 своих граждан, воюющих в российской армии. По данным AFP, некоторые из них могли попасть в Россию как «армейские помощники». Издание сообщает, что нескольким гражданам Индии предлагали разбирать разрушенные здания, однако после прибытия им «выдали оружие».

В марте семеро граждан Индии записали видеообращение, в котором рассказали, что их обманом отправили на войну против Украины.

В мае Центральное бюро расследований Индии арестовало четверых человек, подозреваемых в участии в крупной сети по торговле людьми, которая обманом вербовала молодых мужчин в Россию, где их заставляли подписывать контракты с российским министерством обороны и отправляли на войну в Украину. Двое из арестованных занимались вербовкой мужчин в южных штатах Индии, а также под арестом находятся переводчик и визовый агент, подозреваемые в содействии вербовке.

По данным ЦБР, за время действия сети были завербованы как минимум 35 человек. Преступники предлагали жертвам уехать в Россию под предлогом трудоустройства или помощи в поступлении в частные университеты. Вербовка осуществлялась через соцсети и местные компании, включая турфирмы.