ПОЛИТИКА
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Поджог приюта для беженцев в Германии
В результате поджога приюта для беженцев в городе Буххольц на северо-западе Германии погиб один человек, еще 20 получили ранения
Поджог приюта для беженцев в Германии
Фото: Reuters / Reuters
9 июля 2024 г.

В городе Буххольц на северо-западе Германии произошел поджог приюта для беженцев, в результате которого один человек погиб и 20 получили ранения, сообщает издание Bild.

Согласно изданию, полицию изначально вызвали к приюту из-за ссоры. Прибыв на место, полицейские обнаружили человека с легковоспламеняющейся жидкостью, которая внезапно взорвалась. Пожар быстро охватил жилые контейнеры, уничтожив 30 из них.

«Пострадали 20 человек, из которых восемь были доставлены в больницы. В огне погиб мужчина, предположительно поджигатель. Мотивы поджигателя пока остаются неясными», — пишет Bild.

Один из полицейских также пострадал при пожаре и был отправлен вертолетом в Гамбург, где его подключили к аппарату ИВЛ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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