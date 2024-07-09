В городе Буххольц на северо-западе Германии произошел поджог приюта для беженцев, в результате которого один человек погиб и 20 получили ранения, сообщает издание Bild.

Согласно изданию, полицию изначально вызвали к приюту из-за ссоры. Прибыв на место, полицейские обнаружили человека с легковоспламеняющейся жидкостью, которая внезапно взорвалась. Пожар быстро охватил жилые контейнеры, уничтожив 30 из них.

«Пострадали 20 человек, из которых восемь были доставлены в больницы. В огне погиб мужчина, предположительно поджигатель. Мотивы поджигателя пока остаются неясными», — пишет Bild.

Один из полицейских также пострадал при пожаре и был отправлен вертолетом в Гамбург, где его подключили к аппарату ИВЛ.