Турецкий статистический институт представил ежегодный бюллетень ко Всемирному дню народонаселения, отмечаемому 11 июля. Согласно отчету, Турция с населением 85,37 млн человек занимает 18-е место среди 194 стран мира, составляя 1,1% мирового населения.

В глобальном масштабе Индия стала самой населенной страной с 1,43 млрд жителей, опередив Китай (1,43 млрд) и США (340 млн). Эти три страны составляют 39,7% мирового населения.

Анализ возрастной структуры показал, что доля детского населения (0-17 лет) в Турции составляет 26%, что ниже мирового среднего показателя (29,8%), но выше, чем в странах Европейского Союза. Доля молодежи (15-24 года) в Турции (15,1%) близка к мировому среднему (15,5%) и превышает показатели стран ЕС.

Доля пожилого населения (65 лет и старше) в Турции составляет 10,2%, что немного выше мирового среднего (10%), но значительно ниже, чем в странах ЕС.

Отчет также выявил страны с экстремальными демографическими показателями. Нигер и Центральноафриканская Республика имеют самую высокую долю детского населения (55,5%), Сирия лидирует по доле молодежи (24,1%), а Монако — по доле пожилых людей (35,8%).