В проект закона Сената об ассигнованиях на национальную оборону на 2025 финансовый год включена поправка, которая призывает Пентагон выпустить отчет об «оперативной ценности» военной базы «Аль-Удейд».

«Аль-Удейд» — крупнейшая авиабаза США в регионе и передовой оперативный штаб всех американских сил на Ближнем Востоке, также известный как Centcom. В Катаре базируется около 10 тыс. американских военнослужащих.

Поправка отражает недовольство многих произраильских законодателей тем, что Катар принимает у себя политических деятелей ХАМАС. Катар и Египет — основные партнеры США в переговорах о прекращении огня в Газе.

В апреле конгрессмен-демократ Стени Хойер также призвал США «пересмотреть» свои отношения с Дохой в ответ на то, что, по его словам, Катар не смог заставить ХАМАС заключить соглашение с Израилем.

Эти высказывания вызвали резкую отповедь со стороны посольства Катара в Вашингтоне.

«Обвинять и угрожать посреднику — неконструктивно, особенно когда объектом нападок является друг и основной союзник, не входящий в НАТО», — заявили в посольстве.

Законопроект Сената также направлен на кодификацию помощи, которую США оказывают Израилю в поиске и убийстве высокопоставленных лидеров ХАМАС, и требует от Пентагона каждые 90 дней проводить брифинги для Конгресса о статусе оказываемой поддержки.

В мае издание Middle East Eye сообщало, что администрация Байдена сосредоточилась на розыске главы ХАМАС в Газе Яхьи Синвара в надежде, что его убийство убедит Израиль объявить «полную победу» и положить конец войне в Газе.

Нынешние и бывшие американские чиновники, беседовавшие с MEE на условиях анонимности, заявили, что США расширяют усилия по поиску Синвара на Синае, в Ливане и Сирии. Ранее, как сообщали чиновники, американские спецслужбы полагали, что 61-летний лидер ХАМАС скрывается в туннелях под Газой.

Американские оборонные чиновники и аналитики считают «Аль-Удейд» важным активом для США. В январе администрация Байдена договорилась с Конгрессом о продлении срока пребывания на базе еще на 10 лет.

В апреле сообщалось, что база была одним из мест, откуда США поднимали истребители, чтобы сбить ракеты и БПЛА, выпущенные Ираном по Израилю.