Генерал-майор Иехуда Фукс, покидающий пост главы Центрального командования Израиля, выступил с резкой критикой политики правительства на Западном берегу и осудил рост насилия со стороны еврейских поселенцев.

На церемонии прощания Фукс заявил, что сильная Палестинская администрация отвечает интересам безопасности Израиля. Это заявление расценивается как критика действий министра финансов Бецалеля Смотрича, который удерживает налоговые средства, предназначенные для Палестинской администрации.

Генерал выразил обеспокоенность ростом насилия со стороны поселенцев. «Экстремистское меньшинство агрессивных поселенцев подрывает международную репутацию Израиля и сеет страх среди палестинцев. Для меня это не иудаизм. По крайней мере, не тот, на котором я вырос в доме моего отца и матери. Это не путь Торы», — заявил военный.

Фукс подчеркнул, что террор в отношении палестинцев является «опасной ошибкой» и угрожает безопасности Израиля.

Тем временем министр Смотрич продолжает политику расширения поселений. «Мы строим хорошую страну и препятствуем созданию палестинского государства», — написал Смотрич в соцсетях.

По данным организации Peace Now, в 2024 году Израиль уже захватил около девяти квадратных миль территории Западного берега, что является рекордным показателем.

Действия Израиля вызывают напряженность в отношениях с международным сообществом, включая США. «Поселения продолжают быть контрпродуктивными для решения о двух государствах. Мы не поддерживаем это», — заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Ситуация на Западном берегу остается напряженной, а политика израильского правительства вызывает критику как внутри страны, так и на международной арене.