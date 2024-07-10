Государственная Дума РФ в среду дала окончательное согласие на повышение налогов, предложенное Министерством финансов. Новые нормы предусматривают увеличение ставок подоходного налога, повышение корпоративного налога с 20% до 25% и новые налоги на добычу полезных ископаемых.

Повышение налогов, которое в основном затронет компании и богатых людей, может увеличить доходы бюджета в следующем году на 30 млрд долларов, что позволит Москве увеличить расходы и финансировать военные действия в Украине без ущерба для фискальной стабильности.

Согласно новому закону, для тех, чьи доходы находятся в пределах 22, 7 тыс. долларов (2,4 млн рублей) в год, налоговая ставка в 13% не изменится. При доходах же выше этой отметки — около 1890 долларов в месяц — от 22, 7 тыс. до 57 тыс. долларов налог вырастет до 15%, от 57 тыс. до 228 тыс. долларов в год — до 18%, а от 228 тыс. до 567 тыс. долларов — до 20%. Годовые доходы выше последней планки будут облагаться по ставке в 22%.

Изменения в законодательстве не затронут выплаты участникам войны в Украине.

Законодатели в Госдуме, нижней палате российского парламента, одобрили эти меры в третьем и окончательном чтении.