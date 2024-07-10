Meta, владелец Facebook и Instagram, объявила во вторник о расширении своей политики модерации контента, касающейся использования термина «сионист». По словам компании, новые правила направлены на борьбу с антисемитизмом и защиту евреев и израильтян от угроз и ненавистнических высказываний.

Согласно обновленной политике, компания будет удалять посты, в которых термин «сионист» используется не в контексте обсуждения политического движения, а для выражения антисемитских идей.

В заявлении Meta говорится: «Мы будем удалять контент, атакующий «сионистов», если речь идет не о политическом движении, а о распространении антисемитских стереотипов или угроз насилия в отношении евреев или израильтян под видом нападок на сионистов».

Компания приводит примеры недопустимого контента, который будет удаляться:

Посты с дегуманизирующими сравнениями в отношении сионистов;

Отрицание существования сионистов;

Утверждения о том, что сионисты «управляют миром или контролируют СМИ.

Meta подчеркивает, что решение о расширении политики было принято после тщательного изучения вопроса, включая проведение форума по вопросам политики в марте 2024 года. Компания отмечает отсутствие «глобального консенсуса относительно того, что люди имеют в виду, когда используют термин «сионист».

Meta и ранее обвинялась в чрезмерном благоприятствовании Израилю. Согласно отчету организации Human Rights Watch (HRW), Meta систематически подвергала цензуре пропалестинские голоса во время текущего израильско-палестинского конфликта.

В докладе утверждается, что Meta удалила или зацензурировала сотни пропалестинских постов. HRW обвиняет компанию в ограничении свободы выражения мнений в отношении палестинской стороны конфликта на своих платформах.