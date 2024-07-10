Швейцария становится все менее нейтральной. 8 июля страна подала заявку на присоединение к программе противовоздушной обороны Европейского небесного щита (ESSI). Как пишет агентство Reuters, в Берне повысилась обеспокоенность по поводу безопасности воздушного пространства страны из-за войны России в Украине.

Программа ESSI была запущена в 2022 году по инициативе Германии. Этот проект практически полностью курирует НАТО, что ставит под сомнение будущий нейтральный статус Швейцарии.

Швейцарский национальный глава по вооружениям Урс Лохер подписал заявку на членство 8 июля, официально об этом объявили на следующий день.

Инициатива направлена на сокращение расходов стран за счет координации закупок систем противовоздушной и противоракетной обороны, таких как ракетный комплекс Patriot. Она также направлена на обеспечение сотрудничества в области обучения, технического обслуживания и логистики.

Конфликт в Украине привел к тому, что к Швейцарии стали чаще обращаться с призывами модернизировать свои вооруженные силы и тратить на них больше средств, а также открыто осуждать действия России.

Государства-члены ESSI, в число которых также входят Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Венгрия, Латвия и Литва, теперь должны дать свой ответ по поводу заявки Швейцарии на присоединение к проекту.

Правительство Швейцарии заявило, что после консультаций у государств-членов есть два месяца, чтобы дать свое согласие или выразить оговорки относительно присоединения Берна к программе.

В июне Швейцария принимала «саммит мира‎»‎ по урегулированию российско-украинской войны, однако не пригласила на мероприятие Россию. Это вызвало шквал критики в адрес Берна, в частности, многие страны, включая РФ, а также Китай, усомнились в нейтральности швейцарской площадки.

В 2022 году, вскоре после начала российско-украинской войны, Швейцария впервые в современной истории страны присоединилась к санкциям против России.