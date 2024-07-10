Россия готова рассмотреть Иран в роли посредника по урегулированию ситуации в Украине, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Пока мы таких сигналов конкретных со стороны наших иранских друзей не получали, но если Иран проявит заинтересованность подключиться к посредническим усилиям, которыми сейчас занимаются примерно пара дюжин стран, то мы готовы это рассмотреть», - сказал Руденко.

По его словам, «переговоры с Украиной состоятся тогда, когда к этому будет готов Киев, дедлайнов ставить не стоит».

Ранее избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией в октябре на саммите БРИКС в Казани.

«Подготовка документов по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией завершена, и мы готовы подписать его на полях саммита БРИКС в России», — приводит его слова агентство IRNA.

«Мы придаем большое значение отношениям с Россией, нашим другом и соседом, и будем укреплять эти отношения», — добавил Пезешкиан.

Кандидат-реформист Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране, набрав 16,3 млн голосов против 13,5 млн у своего соперника Саида Джалили. Министерство внутренних дел страны сообщило о явке в 30 млн избирателей.