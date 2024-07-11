ТУРЦИЯ
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Турция проведет саммит НАТО в 2026 году
Турция примет ежегодный саммит альянса в 2026 году, следует из декларации по итогам юбилейного саммита в Вашингтоне
Турция проведет саммит НАТО в 2026 году
Фото: AA / Others
11 июля 2024 г.

Турция проведет ежегодный саммит НАТО в 2026 году. Об этом говорится в декларации, опубликованной в среду на юбилейной встрече альянса в Вашингтоне. Нидерланды будут принимать саммит в следующем году в Гааге в июне, говорится также в декларации.

Турция, имеющая вторую по численности армию в НАТО, сыграла важную роль в определении должности генерального секретаря — самой высокой должности в альянсе. Анкара поддержала кандидатуру экс-премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего главы альянса.

Анкара регулярно осуждает «отношения» между террористическими группировкой PKK и некоторыми членами НАТО как «неприемлемые», а также «противоречащие духу альянса».

Турция более года отказывалась ратифицировать заявки на вступление Швеции и Финляндии, пока обе страны не выполнили требования Турции по части ужесточения мер против террористических группировок.

Анкара высоко оценила позицию предшественника Рютте Йенса Столтенберга, который занимал пост генерального секретаря в течение 10 лет, поскольку тот подчеркивал, что Турция среди союзников по НАТО больше всех страдает от терроризма. Столтенберг также выступал против санкций в области обороны, направленных на Турцию.

Позиция Рютте по вопросу отношений между НАТО и Европейским союзом также была важным вопросом для Анкары. При этом Турция подчеркивала, что ЕС — это политический союз, а НАТО — военный.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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