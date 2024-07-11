США недолго сопротивлялись израильскому давлению и все же разморозили поставку тяжелых бомб. Администрация президента Джо Байдена 10 июля возобновила отправку Тель-Авиву 220 кг бомб. Однако Вашингтон продолжит воздерживаться от поставок 900 кг бомб из-за опасений по поводу их использования в густонаселенном секторе Газа, передает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В мае президент Байден заявил, что США приостановили отправку тяжелых и сверхтяжелых бомб из-за опасений по поводу того, какое воздействие они могут оказать в секторе Газа во время войны. Особое беспокойство администрации вызывало использование таких крупных бомб в Рафахе, где нашли убежище более миллиона палестинцев. Это была единственная в истории партия оружия, которую США решили не передавать Израилю.

«Мы ясно дали понять, что нас беспокоит конечное использование 2000-фунтовых бомб (900 кг), особенно в кампании Израиля в Рафахе, которую, как они объявили, они завершают», — заявил изданию американский чиновник.

Одна 900 кг бомба может пробить толстый бетон и металл, создавая широкий радиус взрыва. После таких бомб остаются глубокие воронки, которые подрывают фундаменты рядом стоящих зданий и приводят к многочисленным разрушениям — иногда под действием одной такой бомбы разрушался целый квартал.

Источник Reuters отметил, что 220 кг бомбы были собраны в одной партии с более крупными, которые были приостановлены, и поэтому их задержали.

«Нашей главной заботой было и остается потенциальное использование 2000-фунтовых (900 кг) бомб в Рафахе и других местах в секторе Газа... Поскольку наша обеспокоенность не касалась 500-фунтовых бомб (220 кг), они продвигаются вперед как часть обычного процесса», — добавил источник.

В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на администрацию Байдена, уточняя, что Вашингтон удерживает оружие. Премьер призвал американских чиновников исправить ситуацию. Помощники Байдена выразили разочарование и недоумение по поводу замечаний израильского лидера.