Банковский сектор Китая переживает серьезный кризис. Всего за одну неделю исчезли 40 банков, а крах Jiangxi Bank of China еще больше усугубил проблемы сектора. Эксперты предупреждают, что ситуация может иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Сообщения из Китая свидетельствуют о крахе одного из банков. Портал Renminbao опубликовал репортаж из штаб-квартиры банка Jiangxi, которую обеспокоенные клиенты штурмовали из-за слухов о банкротстве. Ранее банк сообщил, что его прибыль может упасть на 30 % из-за проблем с погашением кредитов клиентами.

Издание The Economist описало ситуацию на банковском рынке Китая. Отмечается, что в Китае под угрозой находятся около 3800 банковских учреждений. Их совокупные активы составляют $5,7 трлн, что соответствует 13 % банковской системы страны. Журнал подчеркивает, что эти банки долгое время плохо управлялись и накопили огромное количество проблемных кредитов.

В статье говорится, что многие из них ссужали деньги застройщикам и местным органам власти, подвергая себя воздействию кризиса на рынке недвижимости. Авторы отмечают, что в последние годы некоторые банки обнаружили, что 40 % их портфелей составляют невозвратные кредиты.

The Economist отмечает, что основная стратегия Китая в отношении мелких, слабых банков заключается в их «поглощении». Из 40 учреждений, которые недавно исчезли таким образом, 36 были поглощены Liaoning Rural Commercial Bank.

«Годы роста, подпитываемого кредитами, наконец-то закончились, и результатом этого станет снижение темпов роста в Китае и негативное влияние на мировую экономику. Замедление роста китайской экономики, в свою очередь, усугубит и их банковские проблемы», — предупреждает собеседник The Economist.

Многие китайские города и даже целые регионы утопают в долгах. Обязательства настолько велики, что весной представители местных властей отправили посланников в Пекин. Они ведут переговоры об условиях погашения миллиардных кредитов. Невыплаченные долги все больше давят на региональную экономику, угрожая национальному экономическому росту.

Долги, в которых утопают китайские города, — это прежде всего последствия кризиса в сфере недвижимости. А также последствия пандемии. В последнее десятилетие многие строительные проекты финансировались за счет долгов. Развитие инфраструктуры должно было стимулировать местный рост, но после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, местные власти потеряли способность продолжать инвестировать. Между тем им по-прежнему приходится выплачивать старые долги.