ПОЛИТИКА
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Из Парижа перед Олимпиадой выгнали всех бездомных
Французская полиция вывезла всех бездомных иммигрантов из столицы, обещая предоставить им жилье в других местах, однако пока обещание так и осталось на словах
Из Парижа перед Олимпиадой выгнали всех бездомных
Reuters / Reuters
11 июля 2024 г.

Власти Франции выселили около 5 тыс. человек из Парижа в преддверии Олимпиады.

Полиция посадила тысячи бездомных иммигрантов в автобусы и отправила их в отдаленные регионы Франции. Иммигранты сообщили, что власти обещали предоставить им жилье в других городах, но в итоге они оказались на незнакомых улицах далеко от дома или были отмечены для депортации, пишет The New York Times (NYT).

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Олимпийские игры продемонстрируют величие страны. Но Олимпийская деревня была построена в одном из беднейших пригородов Парижа, где тысячи людей живут в палатках на улицах, в приютах или заброшенных зданиях.

«Нас выгнали из-за Олимпийских игр, не объяснив, куда мы едем», — сказал Мохамед Ибрагим из Чада, которого выселили из заброшенного цементного завода недалеко от Олимпийской деревни. Он переехал в пустующее здание к югу от Парижа, откуда в апреле полиция выселила жителей. Автобус отвез их на юго-запад в город недалеко от Орлеана.

«Нам обещали жилье и социальную помощь. А по итогу бросили на произвол судьбы», — заявил Юссуф Ахмед из Судана, который работает уборщиком самолетов в аэропорту Шарля де Голля.

В Париже и его окрестностях не хватает приютов для 100 тыс. бездомных людей. Правительство пытается справиться с проблемой, в частности, перераспределяя бездомных по другим регионам страны. В прошлом году власти Франции открыли 10 временных приютов.

При этом правительство Макрона отрицает, что вывоз бездомных из Парижа связан с Олимпиадой. Однако неназванный правительственный чиновник по жилищным вопросам сообщил NYT, что цель кампании как раз состоит в том, чтобы «выявить людей на улице в местах рядом с олимпийскими объектами» и переселить их до начала Игр.

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