Марокко планирует приобрести шпионский спутник у израильского аэрокосмического концерна (IAI) за $1 млрд, сообщают марокканские СМИ.

9 июля государственная израильская компания IAI сообщила, что заключила контракт на поставку одной из своих систем неназванной третьей стороне. Новостные веб-сайты Le Desk и Le 360 со ссылкой на источники в Рабате сообщили, что этой страной стало Марокко.

Согласно контракту, IAI поставит шпионский спутник Ofek 13, который заменит два спутника Airbus и Thales. По данным изданий, Рабат и фирма заключили контракт на 5 лет.

IAI производит израильские беспилотники, используемые для вторжения в Газу. Потому контракт Марокко и компании выглядит неоднозначно и вызвал бурю возмущения в арабских странах. При этом французские издания предполагают, что сделка была заключена еще прошлым летом, до начала израильского вторжения в Газу. Однако Рабат не отменил соглашение, несмотря на продолжающийся конфликт.

Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны Марокко или Израиля пока не было.

В 2020 году Марокко признала Израиль в рамках Авраамических соглашений под эгидой США. В 2021 году страны согласовали оборонный пакт, охватывающий разведку и сотрудничество в военной промышленности и закупках. В частности, Марокко также приобрело у IAI систему противовоздушной обороны Barak 8 за $500 млн.

На сегодняшний день IAI продала шпионские спутники Индии, Италии, Сингапуру и другим государствам.

Несмотря на соглашение о нормализации отношений, подписанное в 2020 году, отношения между сторонами остаются натянутыми. Общественное мнение в Марокко активно выступает против любых связей с Израилем. Поддержка нормализации с Тель-Авивом в Марокко упала с 31% в 2022 году до всего лишь 13% в 2023-м.