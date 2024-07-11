Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане потребовал от своих клиентов до 10 августа вывести из его номинального держания российские ценные бумаги, сообщает РБК. Это связано с санкциями США против Национального расчетного депозитария (НРД) России.

В распоряжении РБК оказалось уведомление, направленное казахстанским брокерам. В нем говорится, что необходимо провести транзакции по выводу бумаг, связанных с НРД, который попал под блокирующие санкции США. Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и НРД в июне, но разрешил операции с ними до 13 августа.

«По сути, в письме говорится о том, что они рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN (идентификационным кодом). Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях», — цитирует РБК Юлию Хандошко, CEO европейского брокера Mind Money.

Позже Центральный депозитарий подтвердил ТАСС, что письмо обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении НРД, и срок вывода бумаг указан до 10 августа. Это требование не означает прекращение обмена инвестициями между Казахстаном и Россией, но инвесторы будут вынуждены учитывать вероятность вторичных санкций. Ранее инвесторы покупали российские бумаги с дисконтом у нерезидентов, но теперь эта практика будет прекращена.

Депозитарий — это организация, которая хранит ценные бумаги (акции и облигации) и регистрирует операции с ними.