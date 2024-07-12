Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев дал интервью телеканалу «7 канал», в котором прокомментировал недавнее задержание группы лиц по подозрению в подготовке захвата власти.

По словам Ташиева, госкомитет изначально знал всю необходимую информацию о подозреваемых и их планах. Ташиев также рассказал, что задержанные планировали «поднять народ», используя майские беспорядки в Бишкеке, и сами одели бы военную форму и открыли огонь по гражданам.

«После этого они бы выбросили военную одежду и объявили бы о том, что перешли на сторону народа. Так они планировали, что их поддержат по всей стране. Такие у них были недальновидные планы», — добавил Ташиев.

На вопрос журналиста о возможных внешних силах, стоящих за этим делом, Ташиев ответил:

«Расследование дела началось. Стоят ли за ними внешние силы или нет, будет ясно по итогам следствия. Конечно, это может быть потому, что никому не нравится, какими быстрыми темпами растет наша экономика. Поэтому они могут организовать немыслимые вещи разными способами», — ответил глава ГКНБ.

5 июля ГКНБ Кыргызстана сообщило о задержании пяти человек по подозрению в подготовке вооруженного захвата власти. По версии спецслужб, задержанные планировали массовые беспорядки 31 августа и нападение на первых лиц государства. Группировка была сформирована из лиц, поддерживающих «идеологию криминалитета» и религиозных радикалов.

При обыске у задержанных изъяли 70 единиц огнестрельного оружия, более 255 тыс. боеприпасов, самодельные взрывчатые вещества, рации и два дрона, которые планировалось использовать для распыления отравляющих веществ. Также изъяты 38 бронежилетов, головные уборы и 200 комплектов формы силовиков.