Евросоюз может задействовать механизм международных закупок в ответ на предполагаемую дискриминацию европейских компаний в тендерах на медоборудование в Китае. Если расследование подтвердит использование нечестных методов, ЕС может ограничить доступ китайских компаний к своим госзакупкам, сообщает The Economist.

Одновременно с этим президент США Джо Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если Пекин продолжит поддерживать Россию. Как приводит слова американского президента агентство Bloomberg, Байден подчеркнул, что Китай не получит финансовой выгоды, «если они будут поставлять России информацию и возможности».

«Некоторые из наших европейских друзей сократят свои инвестиции [в случае, если Китай продолжит свою помощь]», – подчеркнул Байден.

Как известно, члены НАТО в итоговой декларации признали, что Китай является решающей силой в поддержке войны России против Украины, что вызвало негативную реакцию Пекина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно предупреждал, что Китай не может поддерживать РФ без последствий для своих интересов и репутации.

Торговая война между Брюсселем и Пекином обострилась после введения Еврокомиссией временных пошлин на китайские электрические автомобили, что привело к ответному антидемпинговому расследованию Китая против европейских поставок свинины. Вместе с тем введение пошлин не одобрил ряд стран ЕС, включая Германию, Венгрию, Норвегию и Швецию, из-за опасений обострения конфликта.