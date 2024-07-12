Четыре наиболее крупные военные державы Евросоюза — Франция, ФРГ, Италия и Польша — 11 июля подписали соглашение о совместной разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 км. Главная цель проекта — заполнить пробел в европейских арсеналах, выявленный в результате войны России в Украине.

Выступая в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне после церемонии подписания министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что новая ракета предназначена для стратегического сдерживания, а не нападения.

«Идея состоит в том, чтобы держать коалицию как можно шире, — отметил министр, предположив, что к четверке государств присоединится и новое лейбористское правительство Великобритании. — Это выгодно, потому что это, очевидно, также позволит амортизировать различные расходы».

По словам Лекорню, первый проект ракеты может быть разработан уже к концу года, а такие характеристики, как дальность полета, доработают позже.

10 июля Вашингтон и Берлин объявили, что начнут развертывание американских ракет большой дальности на территории Германии в 2026 году, включая SM-6, «Томагавки» и гиперзвуковое оружие.

МИД РФ осудил эти планы как «очень серьезную угрозу» российской национальной безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал американо-немецкую инициативу возвращением «‎конфронтации времен холодной войны»‎.

При этом США уточнили, что размещение ракет в ФРГ видят как временное решение до тех пор, пока в Европе не появятся собственные ракеты большой дальности.

Запрос на крылатые ракеты дальностью в несколько сотен километров резко вырос после вторжения России в Украину в 2022 году. Существующие запасы крылатых ракет в Европе включают оружие, запускаемое с истребителей — это британская Storm Shadow, французская Scalp и немецкая Taurus с дальностью действия около 500 км.

В отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты летают низко, что затрудняет их обнаружение радаром.