В Непале продолжаются поиски более 60 человек, пропавших без вести после того, как оползень смыл два пассажирских автобуса в вышедшую из берегов реку Тришули. В масштабной поисковой операции, проходящей примерно в 90 км к западу от столицы страны Катманду, задействованы военные.

Операция осложняется наводнением, а мутные воды полноводной реки представляют угрозу для самих спасателей, сообщает Reuters.

Известно, что спаслись три человека, которые успели выпрыгнуть из автобусов перед тем, как их смыло в реку. Точное число пассажиров, находившихся в автобусах, неизвестно — по документам их 62, но водители могли брать незарегистрированных пассажиров. Среди находившихся в автобусах были семь граждан Индии.

С середины июня в Непале из-за проливных муссонных дождей, вызванных ими наводнений и оползней погибли, по официальным данным, более 90 человек.