Президента Эрдогана попросили прокомментировать давление, с которым столкнулся действующий президент США Джо Байден относительно его участия в предстоящих выборах.

«Байден уже сказал: «Я не выхожу из игры». <…> Оба кандидата имеют поддержку американского народа. Американский народ взвесит, что оба кандидата сделали или не сделали за время своих президентских сроков, и примет решение. Мы будем ждать и увидим это решение».

Президенту также был задан вопрос о курсе новоизбранного парламента Франции в контексте признания государственности Палестины, которое входило в предвыборную программу победившего «Нового народного фронта».

«На данный момент президент Франции Макрон решает, кто и с кем будет формировать правительство. Все коалиционные силы проведут необходимую работу в парламенте, и последнее слово в этом вопросе остается за Макроном. С другой стороны, те, кто хочет встать на правильную сторону истории, должны признать Палестину как государство. Этого требует справедливый и честный подход. В Европе процесс признания законности Палестины и палестинского государства уже запущен. Последние решения, принятые Испанией, Норвегией, Ирландией и Словенией, открыли эту дверь. Мы будем рады, если и Франция примет такое решение», — отметил президент Эрдоган.

«Решение о признании Палестины способствует миру и спокойствию во всем мире. Все страны, которые на сегодняшний день не признают Палестину в качестве государства, должны принять это правильное решение без промедления. Путь к региональному и глобальному миру лежит через решение о двух государствах в границах 1967 года», — добавил турецкий лидер.

Президента попросили изложить его видение возросших сегодня рисков начала новой мировой войны и путей ее упреждения.

«Если вспомнить причины, которые приводили мир к войне раньше, и меры, которые не были приняты, то очевидно, мы должны позаботиться о том, чтобы избегать этих ошибок сегодня. Мы должны говорить о мире, а не о войне. Каждый наш шаг должен быть направлен на мир, а не на напряжение, и мы должны разработать планы по обеспечению мира. И сделать его непрерывным. Все страны должны прилагать усилия для создания атмосферы мира и спокойствия. А не напряженности», — заключил Эрдоган.